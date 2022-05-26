İzmir'de down sendromlular tiyatro oyunu sahneledi - Haberler

İzmir'de oyunculuk eğitimi alan down sendromlular, tiyatro oyunuyla yeteneklerini gösterdi.

Uşak Üniversitesi tarafından sürdürülen Uluslararası Act Able Projesi kapsamında Tarihi Havagazı Fabrikası'nda down sendromlu 17 birey, 2 yıldır çalıştıkları oyunu sahneledi.

Act Able Proje Koordinatörü Prof. Dr. Meral Özçınar, İzmir Down Sendromlular Derneği ile yürütülen projenin sürdürülebilir olmasını temenni ettiklerini söyledi.

Down sendromlu bireylerin iletişim becerilerini artırmayı hedeflediklerini belirten Özçınar, "Down sendromlu bireylerin dil yapıları büyük olduğu için rahat konuşamıyorlar. Biz de onların beden dilleri ile iletişim kurabilmeleri için çok çalıştık. Toplumla onların arasında olan iletişim bariyerlerini ortadan kaldırmaya çalıştık. Amacımız çocukların kukla ve benzeri yaratıcı materyallerle iletişim becerilerini artırmak. Çocuklarımız dans etmeyi çok seviyor. Dans onlar için bir iletişim yöntemi, kendilerini anlatma biçimi. Biz de dansı, tiyatroyu, kukla gösterisini bir araya getiren bir oyun sergiledik. " diye konuştu.

Özçınar, eylül ayında İtalya'nın Floransa kentinde gerçekleşecek tiyatro festivaline katılacaklarını da aktardı.

İzmir Down Sendromu Derneği Başkanı Gülnaz Rodoplu da projede yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

2 yıldır bu oyuna hazırlandıklarını ifade eden Rodoplu, "17 gencimiz heyecanla bu projeye hazırlandılar. Bugün gösterimizi sundular. Çocuklarımız ve biz aileler olarak ilk kez izliyoruz. Burada eğitim alamayan, eğitim süresi bitmiş olan öğrencilerimizi dışarda bırakmak istemiyoruz. Bu tür projelerde yer almalarını istiyoruz." dedi.