İzmir'de Dokuma Kültürüne Yolculuk: Batik, Basma, 1923 Sergisi Açıldı

İzmir'de dokuma kültürünün tarihsel izdüşümlerini yansıtan 'Batik, Basma, 1923' isimli sergi, Konak'taki Eskiiz Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergide, Doç. Esra Kavcı Özdemir'in baskı ve batik teknikleriyle pamuklu kumaşlarda yaptığı müdahaleler ile meydana getirdiği 16 eser yer alıyor.

İzmir'de dokuma kültürünün tarihsel izdüşümlerini yansıtan " Batik, Basma, 1923" isimli sergi, Konak'taki Eskiiz Sanat Galerisi'nde açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Başkanı Doç. Esra Kavcı Özdemir'in baskı ve batik teknikleriyle pamuklu kumaşlarda yaptığı müdahaleler ile meydana getirdiği 16 eserden oluşan sergi, tekstil tarihine ışık tutuyor.

Sergideki eserler, eskiden halk arasında özellikle başörtüsü, yorgan yüzü gibi kullanımı sıkça görülen baskılı kumaşların dekoratif kullanımına yönelik sanatsal çalışmalardan oluşuyor.

Eserlerde Basmane semtinde 1922 yılında Ermeni bir ustaya ait atölyeden günümüze kalan ahşap baskı kalıpların da kullanılması dikkat çekiyor.

Eserlerde kullanılan kalıplar, İzmir'in kurtuluşu ile terk edilen bu atölyenin sonraki sahibi Ahmet Hepdoğru'nun koleksiyonundan günümüze ulaşabilen kalıplardan oluşuyor. Sergideki 16 eserin her birinde 2 farklı kalıp kullanılıyor.

Özdemir, farklı kompozisyon düzenleri içerisinde kalıp baskı ve batik tekniği ile oluşan eserlerde kimi zaman zemin renklerini kimi zaman da kalıpları ön plana çıkartarak renk, denge uyumuna dikkat çekmek ve daha fazla kalıp örneğinin görülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Sergi, 14 Haziran'a kadar açık olacak, Pazar günü hariç saat 11.00-18.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.