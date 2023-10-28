İzmir'de Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları

İZMİR'de Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Kemalpaşa'da halk tarafından dokunmasına başlanan Türk Bayrağı bitirilerek Vali Süleyman Elban'a hediye edildi. Ayrıca Vilayet önünde gerçekleştirilen törende öğrenciler, koreografi düzenleyerek Türkiye haritası oluşturdu.

Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen cumhuriyetin 100'üncü yıl kutlamaları için İzmir'de iki gün süresince bir dizi etkinlik düzenlendi. 28 Ekim ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bugün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Anıtı'na çelenk sunuldu. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Grup Başkanı ve genel başkan adayı Özgür Özel, milletvekilleri, rektörler ve oda başkanlarının katıldığı törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

TÜRKİYE HARİTASI OLUŞTURDULAR

Meydandaki törenden sonra valilik binası önünde bir etkinlik gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından oluşturulan Türkiye haritası görseli ve zeybek gösterisi izleyenlerden uzun süre alkış aldı. Çocuklar ellerinde bayraklarla çalınan marşlara eşlik etti. Konak Meydanı'nda ayrıca Cumhuriyetin 100. Yılı Atatürk Fotoğrafları Sergisi ve Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Karma Bando konseri gerçekleştirildi. İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Vali Süleyman Elban'a İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde vatandaşların da birer ilmek atarak destek verdiği dokuma Türk bayrağını hediye etti. İzmir Valisi Süleyman Elban, burada yaptığı konuşmada İzmir'de yüzüncü yıl etkinlikleri kapsamında 900'den fazla etkinlik düzenlendiğini belirtip, Bu etkinliklerden biri de ilmik ilmik insanımızın dokuduğu Kemalpaşa'daki bayraktı. İlmik atma törenine ben de katıldım. Bayrağımız tamamlandı, geldi. Bunu büyük bir memnuniyetle ve gururla aldım. Hepsinin ellerine kollarına sağlık. Nasıl bu ülkeyi bir ve beraber hep birlikte kurduysak bu bayrağı da el birliğiyle dokuduk. İnşallah cumhuriyetimiz devletimiz ilelebet payidar kalır. Yavrularımıza bu güzel etkinliği ve yüzüncü yılı temsilen hazırladıkları dünya haritası için teşekkür ediyorum dedi.