İzmir'de Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 17'nci kez düzenlenen Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali sona erdi. 10 ülkenin katılımıyla dört gün süren festivalin kapanışında konuşan Başkan Tunç Soyer, "Barışı sonuna kadar savunacağız. Ata'mızın dediği gibi, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' için asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde 1935 ve 1936 yıllarında düzenlenen "Balkanlılar Halk Dansları ve Kültür Festivali'ni yeniden canlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 17'inci kez aynı coşkuya ev sahipliği yaptı. 10 ülkenin katıldığı dört günlük festival, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törenle sona erdi.

SOYER: "ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ata'mızdan miras bu festivali geliştirmek ve daha fazlasını yapmak için her yıl ayrı bir heyecan yaşadıklarını belirterek, "Ata'mızın bu festivali başlatmasının sebebi barışı bu topraklarda kalıcı kılmak. Gençlerimizin, halkımızın kuracağı iletişim köprüleri, kardeşlik bağlarıyla barışı güçlendirmek, barış için daha fazlasını yapabilmek. Bu felsefeyle devam edeceğiz, barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Barışı sonuna kadar savunacağız. Ata'mızın dediği gibi, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' için asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise, "Felaketlere karşı direnmenin bir tek ilacı var, dayanışma. Hepimiz için birlik olma zamanı. Sorunlarımız olabilir, hiçbirimiz hiçbir halk neşesini ve dayanışma duygusunu kaybetmesin" diye konuştu.

Özuslu; festivale katılan Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye ekibine teşekkür plaketi takdim etti. Gecede Balkan müzikleriyle gençler gönüllerince eğlendi.