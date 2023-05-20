İzmir'de 19 Mayıs kutlamaları: Gençlik yürüyüşü ve Mabel Matiz konseri

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlik yürüyüşü düzenlendi ve Mabel Matiz konseri verildi. Ödemiş ilçesinde ise fener alayı yapıldı.

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "gençlik yürüyüşü" düzenlendi, Mabel Matiz konser verdi.

Kültürpark Lozan Kapısı girişinde başlayan yürüyüşte, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü.

Etkinlik kapsamında burada, Mabel Matiz konser verdi. Daha sonra sahneye çıkan Soyer, Matiz'e teşekkür edip, alandakileri selamladı.

Öte yandan Ödemiş ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.