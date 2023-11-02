İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Foça'da sahne aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Foça'da 'Anadolu Kadınları' isimli oyunu sahneledi. Oyun, tiyatroseverler tarafından büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Yenibağarası Köy Tiyatrosu "Anadolu Kadınları" isimli oyunu Foça'da sahneledi.

Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında sergilenen oyunda, Foça'nın Yenibağarası Mahallesi'ndeki gönüllü amatör oyuncular sahne aldı.

Ümit Görgülü'nün yazdığı, Duygu Çokgezer Görgülü'nün yönettiği, dans tasarımını Ferudun Sertkaya'nın yaptığı oyun, tiyatroseverler tarafından çok beğenildi.

Tiyatro ekibi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Koordinatörü Vedat Murat Güzel oyunun sonunda anı fotoğrafı çektirdi.