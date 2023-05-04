İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-7 Mayıs'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği" sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Başkan Soyer, sempozyuma İzmirlileri davet ederek "İkinci yüzyılın inşasına ışık tutmak, Cumhuriyet'in aydınlanmacı fikrinin kaldıracı olan kültür ve sanat alanının geçmişi ve geleceğini birlikte tartışmak istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6-7 Mayıs'ta Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği" sempozyumuna ev sahipliği yapacak. Başkan Soyer, sempozyuma İzmirlileri davet ederek "İkinci yüzyılın inşasına ışık tutmak, Cumhuriyet'in aydınlanmacı fikrinin kaldıracı olan kültür ve sanat alanının geçmişi ve geleceğini birlikte tartışmak istiyoruz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği" sempozyumuna ev sahipliği yapacak. 6-7 Mayıs tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapılacak sempozyum sanatçıları, siyasetçileri ve bilim insanlarını bir araya getirecek. 6 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00'da açılışı yapılacak sempozyuma tüm İzmirlileri davet eden Başkan Tunç Soyer, "Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını tamamlarken aydınlanma devrimlerinin çıkar odaklarınca küçümsendiği, iyi olan tüm duyguların yok edilerek popüler kültür aracılığıyla bencilliğin, güç ve zenginliğin olmazsa olmaz değerler olarak öne sürüldüğü, yozlaşmanın yaygınlaştırıldığı varoluşsal bir yol ayrımındayız. Bu nedenle ikinci yüzyılın inşasına ışık tutmak, Cumhuriyet'in aydınlanmacı fikrinin kaldıracı olan kültür ve sanat alanının geçmişi ve geleceğini birlikte tartışmak istiyoruz" dedi.

İLK OTURUM TALAT SAİT HALMAN ANISINA

İlk oturumun 6 Mayıs Cumartesi günü 10.15 ile 11.30 saatleri arasında yapılacağı AASSM'de "Kuruluşun ve İlk Yüzyılın Kültür Politikaları" irdelenecek. Moderatörlüğünü iletişimci ve yazar Zeynep Altıok Akatlı'nın yapacağı sempozyuma Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, Eski Kültür Bakanı Prof. Dr. Suat Çağlayan, Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay katılacak. Oturum Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi Talat Sait Halman anısına düzenlenecek.

DEVLET VE SANAT İLİŞKİSİ MASAYA YATIRILACAK

Devlet ve sanat ilişkisinin tartışılacağı oturum ise saat 11.45'te başlayacak. Moderatörlüğünü yazar, dramaturg, öğretim görevlisi Eren Aysan Yığcı'nın yapacağı sempozyuma İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, CSO ve Devlet Opera ve Balesi Eski Genel Müdürü Hüseyin Akbulut, akademisyen Doç. Dr. Elif Koparal, bürokrat ve sanat tarihçisi Mahir Polat konuşmacı olarak katılacak. Oturum, 1922-1939 yılları arasında Türkiye'de film yapan tek kişi olan, yönetmen Muhsin Ertuğrul anısına olacak.

BAŞKANLAR YEREL YÖNETİMLER VE SANATI TARTIŞACAK

Moderatörlüğünü yazar Yekta Kopan'ın yapacağı "Yerel yönetimler ve Sanat" konulu söyleşi ise saat 14.00'te başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in konuşmacı olarak katılacağı oturum siyasetçi Ali Dinçer anısına olacak.

CUMHURİYETİN KADIN SESLERİ PLAK DİNLETİSİ

İlk günün son oturumu ise yazar Yaşar Kemal anısına düzenlenecek. Saat 15.00'te başlayacak oturumun moderatörlüğünü şair, yazar Haydar Ergülen yapacak. Toplum Belleği ve Sanat konulu oturumun konuşmacıları ise şöyle: Yazar, araştırmacı Gökhan Akçura, mimar, öğretim görevlisi, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, araştırmacı- yazar Cemal Ünlü.

Program Cemal Ünlü ve Gökhan Akçura yönetiminde "Cumhuriyetin Kadın Sesleri" plak dinletisiyle devam edecek.

2.GÜN DOLU DOLU PROGRAM

Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği konulu sempozyumun ikinci günü ise saat 10.00'da "Sanat ve Eğitim Politikaları" oturumuyla başlayacak. Eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel anısına düzenlenecek oturumun moderatörlüğünü akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Zühal Çetin Özkan yapacak. Konuşmacılar ise Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş, yazar- akademisyen Prof. Dr. Semih Çelenk, Hacettepe Üniversitesi GSF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Gençaydın, İstanbul Beykent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Makal, keman sanatçısı Cihat Aşkın olacak. Saat 17.30'a kadar "Sanat, Yaratıcı Endüstriler ve Kültür Ekonomisi", "Sanata El Verenler", "Sanat ve Gelecek" konulu oturumlara ev sahipliği yapacak AASSM'de alanında uzman kişiler bir araya gelecek. Program ile ilgili detaylara kultursanat.izmir.bel.tr adresinden ulaşılabilir. Sempozyumun kapanış gününde ise saat 20.00'de Çiğdem Erken- Demet Sağıroğlu, Tuğrul Tülek konseri İzmirlilerle buluşacak.