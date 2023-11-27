İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 100. Yılını Öykü ve Şiir Yarışmasıyla Kutluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kapsamında düzenlediği ulusal öykü ve şiir yarışmasına başvuruları almaya başladı. Yarışma, Cumhuriyet'in değerlerini ve kadınları konu alan eserlere odaklanıyor. Başvuruların son tarihi 19 Ocak.

Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümünü adına yakışır etkinliklerle kutlamayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in değerlerine ithafen düzenlediği "100. Yılın Öyküsü, Şiiri" adlı ulusal öykü ve şiir yarışmasına başvurular başladı. Son başvuru tarihi 19 Ocak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlediği "100. Yılın Öyküsü, Şiiri" adlı ulusal öykü ve şiir yarışmasına başvurular başladı. Yarışma şiir kategorisinde "Cumhuriyet ve Özgürlük", öykü kategorisinde ise "Cumhuriyet ve Kadın" temalarıyla düzenleniyor. Cumhuriyet'in kurucu kuşağının çağdaş ve aydınlık mirasını ana odağına alan ulusal katılımlı yarışma, yüz yıllık tarihi birikimin toplumsal ve kültürel izdüşümüne mercek tutmayı hedefliyor.

Şiir dalı seçici kurul üyeleri Betül Dünder, Bilsen Başaran, Duygu Kankaytsın, Haydar Ergülen ve Tuğrul Keskin'den oluşuyor. Öykü dalında ise seçici kurulda Barış İnce, Bekir Yurdakul, Handan Gökçek, Hülya Soyşekerci ve Nalan Barbarosoğlu yer alıyor.

Her iki kategoride de yarışmanın birincilik ödülü 20.000 TL, ikincilik ödülü 15.000 TL, üçüncülük ödülü 10.000 TL olarak açıklandı. Mansiyon ödülüne hak kazanan 3'er yarışmacıya ise 10 ciltten oluşan "Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. Yılında İzmir Kitap Dizisi" armağan edilecek.

SONUÇLAR 26 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK

Ödüle hak kazanan ve seçici kurulun belirlediği eserler Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına özel olarak hazırlanacak kitapta toplanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmanın son başvuru tarihi, 19 Ocak 2024 olarak belirlendi. Sonuçların 26 Şubat 2024 tarihinde ilan edileceği yarışmanın ödül töreni ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek.

18 yaş ve üzeri tüm yurttaşların katılımına açık yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye ve yarışma katılım formuna, İzmir'in kültür sanat platformu https://www.izmir.art/ sayfası üzerinden ulaşabilecek.