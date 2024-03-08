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İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Vittorio Mezza konser verecek

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İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca ünlü caz piyanisti Vittorio Mezza'yı ağırlayacak. Festival kapsamında 11 Mart'ta konser verecek olan Mezza, aynı zamanda ücretsiz bir caz piyanosu atölyesi düzenleyecek.

31. İzmir Avrupa Caz Festivali, dünyaca ünlü caz piyanisti Vittorio Mezza'yı ağırlayacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, İKSEV'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, Goethe Enstitüsü İzmir, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, 11 Mart'ta Vittorio Mezza konser verecek.

Konser Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, saat 20.30'da başlayacak.

Vittorio Mezza, 12 Mart'ta da İKSEV'de Caz Piyanosu Atölyesi'nde ücretsiz etkinlik gerçekleştirecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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