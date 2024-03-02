İzmir Avrupa Caz Festivali Ella Fitzgerald konseriyle başlıyor

Bu yıl 31'incisi gerçekleştirilecek İzmir Avrupa Caz Festivali, 7 Mart'ta Ella Fitzgerald'ın eserlerinin yorumlanacağı konserle başlayacak.

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfından (İKSEV) yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk konserinde 20. yüzyılın önemli Amerikalı caz vokalistlerinden Ella Fitzgerald'ın eserlerini Ayşegül Yeşilnil yorumlayacak.

7 Mart Perşembe günü saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek konserde piyanoda Zafer Çebi, basta Nezih Yeşilnil, saksafonda Erdoğan Turanlı ve davulda Ferruh Arıç yer alacak.

İKSEV'in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Institut Français Türkiye-İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğunun iş birliğiyle düzenlenen festival, 20 Mart'a kadar konser ve etkinliklerle sürecek.