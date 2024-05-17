İZDSO, Genç Sanatçıları Sahneye Davet Ediyor

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın (İZDSO), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için hazırladığı özel konserde, ülke genelinden başarılı genç sanatçılar, solist olarak sahne alacak.

İZDSO, müzik eğitimlerine devam eden genç sanatçıları desteklemek ve onlara fırsat sunmak amacıyla özel bir konser düzenledi.

Ülke genelinden başarılı genç sanatçılar arasında seçmeler yapan İZDSO, seçtiği başarılı 7 genci solist sanatçı olarak sahneye davet etti.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserinde İZDSO ile sahneye çıkacak Çetin Özen, Almila Şerbetçi, Berkay Azıtepe, Erinç Yorgancıoğlu, İdil Olgar, Güneş Onat Gürsoy ve Bozok Demirel, solist olarak yeteneklerini sergileyecek.

Genç yetenekler, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet sanatçısı ve Şef Kutay Maktay ile provaları tamamladı.

Heyecanla konser saatini bekliyorlar

19 yaşındaki Çetin Özen, AA muhabirine, balerin bir anne ve opera sanatçısı bir babanın oğlu olarak dünyaya geldiğini, vurmalı sazlar ile başladığı müzik eğitiminde ilk konserini 10 yaşındayken Fazıl Say'ın Nazım Oratoryosu serisinde verdiğini söyledi.

19 Mayıs özel konserinde marimba solisti olarak sahne alacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan Özen, İZDSO ile çalışma fırsatı yakaladığı için kendisini çok şanslı hissettiğini söyledi.

Senfoni orkestrasıyla sahne almanın farklı bir enerjisi olduğunu dile getiren Özen, "Marimba, Türkiye'de çok aşina olunan bir enstrüman değil. İnsanlar, ilk kez gördüğünde ilgilerini çekiyor, enteresan bulunuyor. Marimbanın farklı bir sesi, farklı bir enerjisi var. Yeni gelişmesi sebebiyle çoğunlukla orkestra içinde kullanılan bir enstrüman değil. Orkestrayla farklı bir bütünlüğü oluyor." diye konuştu.

"Bu eseri orkestrayla çalmak hayalimdi"

İZDSO'nun seçmelerine Mersin'den katılan 18 yaşındaki keman öğrencisi İdil Olgar da konserde Sibelius'un keman konçertosunu çalacağını söyledi.

Bu konçertonun kendisi için çok önemli olduğunu anlatan Olgar, "Bu eseri orkestrayla çalmak hayalimdi. Böyle güzel bir orkestrayla şef Kutay Maktay'ın yönetiminde çalmak çok güzel. Çok mutluyum burada olduğum için. Eser benim için çok değerli olduğundan çalmaktan çok keyif alıyorum." diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı viyolonsel öğrencisi Berkay Azıtepe de iyi bir orkestrayla bir eser seslendirmenin gençler için çok büyük bir avantaj olduğunu ifade ederek, "Gençlere böyle imkanlar sunulması bizim için çok büyük bir mutluluk, bu bizi çok mutlu ediyor. Bir devlet senfoni orkestrası ile genç yaşta solist olarak sahne almak bizler için çok büyük fırsat." diye konuştu.????????

Şef Kutay Maktay ise genç sanatçılarla çalışmanın keyif verici olduğunu, orkestra için de heyecan verici bir konser olacağını kaydetti.