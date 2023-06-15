İTÜ Müzesi, 250. yıl etkinlikleri kapsamında ziyarete açılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250. yıllık tarihine ışık tutan eserlerin bulunduğu İTÜ Müzesi, 20 Haziran'da ziyarete açılacak. Müzede dünyanın en eski ve değerli usturlablarından biri de sergilenecek.

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 250. yıllık tarihine ışık tutan eserler ziyarete açılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 250. yıl etkinlikleri kapsamında 20 Haziran'da Ayazağa Yerleşkesi'nde İTÜ Müzesinin kapıları açılacak.

Müzede 1216'da İspanya'da üretilen ve III. Selim tarafından Mühendishane'ye hediye edilen, dünyanın en eski ve değerli usturlablarından (astronomi ölçümlerinde kullanılan tarihi alet) biri de ilk kez sergilenecek.

Türkiye'nin ilk analog bilgisayarının yanı sıra ilk nükleer reaktör ve Türkiye'de üretilen ilk dizel motor da sergilenen eserler arasında yer alacak.