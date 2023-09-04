İtalyan Sanat Sergisi Ankara'da Açıldı

İtalya'nın Dolomitler bölgesinin çağdaş sanatını yansıtan 'Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer' karma sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve davetliler katıldı.

İtalya'nın Dolomitler bölgesinin çağdaş sanatını yansıtan "Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer" karma sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu.

CerModern'de düzenlenen serginin açılışına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve davetliler katıldı.

Bakan Yardımcısı Bozay, burada yaptığı konuşmada, serginin Dolomitler'den gelen sanatın, tarihin ve doğanın dönüşümünü yansıttığını belirtti.

Bu serginin Türk ve İtalyan toplumu arasındaki güçlü bağlara hizmet ettiğini dile getiren Bozay, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilere de katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Büyükelçi Marrapodi ise Dolomit Dağları'nın da içerisinde yer aldığı Güney Tirol bölgesinin kültürel zenginliğini paylaşmak amacıyla bu sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Güney Tirol'ün dağlarıyla, gelenekleriyle ve kültürüyle bilinen bir bölge olduğunu belirten Marrapodi, buranın aynı zaman da çağdaş sanat ve mimarlık alanında da öne çıktığını vurguladı.

10 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer" karma sergisi, 1 Ekim'e kadar CerModern'de ziyarete açık olacak.