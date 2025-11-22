Haberler

İtalyan Pop Müziğinin İkonu Ornella Vanoni Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
91 yaşında hayatını kaybeden İtalyan pop müziğinin önde gelen isimlerinden Ornella Vanoni, kalp krizi sonucu Milano'daki evinde hayatını kaybetti. Vanoni, birçok hit şarkısı ile tanınıyordu ve kültürel etkisi uzun yıllar sürdü.

İtalyan pop müziğinin önde gelen şarkıcılarından Ornella Vanoni, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, "L'Appuntamento" (Buluşma), "Senza fine" (Sonsuz), "Domani e' un altro giorno" (Yarın Başka Bir Gün), "Una Ragione di Piu" (Bir Sebep Daha) gibi dünya genelinde hit olmuş şarkılarla ünlenen Vanoni, dün gece Milano'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

22 Eylül 1934'te Milano'da doğan ve kariyerine tiyatroda başlayan Vanoni, daha sonra şarkıcılığa geçiş yaparak 1961'de çıkardığı "Senza fine" şarkısıyla büyük çıkış yakalamış ve zamanla İtalyan pop müziğinin en etkili seslerinden biri olmayı başarmıştı.

Vanoni, kızıl saçları ve kendine has tarzıyla ikonik bir figür olarak ön plana çıkmıştı.

Vanoni'nin ölüm haberi, ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Siyaset ve sanat dünyasından pek çok isim, Vanoni için taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin hesabından Vanoni'nin vefatına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Müziğimizin eşsiz sesi, İtalyan kültürüne onlarca yıl yön veren ve nesillere zamansız şarkılarla eşlik eden Ornella Vanoni'nin vefatından dolayı en derin taziyelerimi sunuyorum. İtalya, bize eşsiz bir sanatsal miras bırakan eşsiz bir sanatçıyı kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Kültür Bakanı Alessandro Giuli de yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın "en özgün ve rafine sanatçılarından birini" kaybettiklerini belirtti.

Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala da Milano'nun Vanoni'yi unutmayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Kültür Sanat
