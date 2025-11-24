Haberler

İtalya'nın Lezzetleri Ankara'ya Taşınıyor

Güncelleme:
İtalyan şef Nicole Scandella, Ankara HiltonSA ve İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenecek İtalyan Mutfak Haftası etkinliği kapsamında, 24, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde özel akşam yemekleri sunacak. Etkinlik, kültürel ve gastronomik bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

İTALYAN şef Nicole Scandella, Ankara HiltonSA ve İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle Ankara'ya geliyor. İtalyan mutfağının öne çıkan lezzetlerini başkente taşıyacak olan etkinlik, üç gece sürecek.

Ankara HiltonSA, İtalyan Mutfak Haftası kapsamında İtalya Büyükelçiliği ile güçlerini birleştirerek özel bir gastronomi serisine imza atıyor. Monteverdi Ristorante'nin şefi Nicole Scandella, 24, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek özel akşam yemekleri için Ankara'ya konuk oluyor.

Etkinliğin, iki ülke arasındaki kültürel ve gastronomik bağları güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Ankara HiltonSA Genel Müdürü Ferah Diba Yağan, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, kültürler arası buluşmaların doğal sahnesi. İtalya Büyükelçiliği ile birlikte başkente otantik bir İtalyan akşamı getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şef Nicole Scandella, Akdeniz esintisini Ankara akşamlarına uyarladığı tabaklarıyla misafirlere unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak."

Sınırlı sayıda misafirin ağırlanacağı etkinlik 24, 25 ve 27 Kasım tarihlerinde saat 19.00 ile 23.00 arasında Ankara HiltonSA'da gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
