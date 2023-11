İtalya Mutfağı Haftası'nda 'Çok Önemli Pul Biber' Kitabı Tanıtıldı

İtalya Büyükelçiliği ev sahipliğinde İtalya Mutfağı Haftası kapsamında, 'Çok önemli Pul Biber' (Very Important Peperoncino) adlı kitap, yazarı Francesco Maria Spano tarafından bugün İstanbul elçiliğinde tanıtıldı. Spano, kitabının ana konusu biber hakkında "Çocukluğuma dair hatırladığım en keskin kokunun tarladan uzay istasyonuna yolculuğuna şahit oluyoruz" dedi.

İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin konuşmasıyla başlayan programda, Türk mutfağında da önemli yer kaplayan 'biberin' tarihi anlatıldı. Büyükelçi Marrapodi konuşmasında "İtalyan mutfağı, gastronomi açısından çok zengin bir mutfak ve İtalya'nın ihracatı için de öyle. 2022'de İtalya'da gıda sektöründe 60 milyar euroluk ihracat yaptık. Aynı zamanda Türkiye'ye de 110 milyon euroluk ihracat sunduk. İstanbul özellikle mutfağımıza oldukça hayran ve şehirde mutfağımızdan motifler bulmak çok kolay" ifadelerini kullandı.

TARLADAN UZAYA YOLCULUK EDEN 'PUL BİBER'

Francesco Maria Spano, biberin tarihteki yolculuğunu anlattığı kitap hakkında çocukluğuna dair hatırladığı en keskin kokunun biber kokusu olduğunu ve kitabı yazmaya başladığında biberi, her anlamda incelemeye çalıştığına dikkat çekti. Spano, orta çağda biberin kanser ve veba gibi hastalıklarda kullanıldığını ve yüzyıllardır dünya mutfaklarında yer bulan bir gıda olduğunu belirtti. Konuşmasında, "Kovid döneminde hepimiz evlerimize kapanmış ve hastalık hakkında düşünürken arkadaşlarım ile biber hakkında konuştuğum bir dönemde, onların beni teşvik etmeleri sonucunda bir araştırma içerisine girdik. Tarihi açıdan çok zengin bir kültüre sahip olan biber, Modern Çağ'a geçişimizin simgelerinden biri. Her türlü hastalığın tedavisinde kullanılan bir bitki. Çocukken tarladan evimize giren biber, şimdi geldiğimiz noktada uzay istasyonlarında yetişebilen bir bitki olarak karşımıza çıkıyor. Bu kitap bu yolculuğa dair merak ettiğim her şeyin bir kılavuzu aslında" ifadelerine yer verdi.

İTALYA MUTFAĞI UNESCO'YA ADAY

Büyükelçi Giorgio Marrapodi, bu yıl İtalyan mutfağında yeni bir gelişme olduğunu ifade edip "İtalya mutfağı haftası nedeniyle Türkiye'de birçok ilde programlar yapmaya hazırlanıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir önceliğimiz olan şehirler. Aynı zamanda bu hafta kapsamında bir fırsatı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizi birleştiren Akdeniz mutfağı ve kökenlerimizin UNESCO kültürel miraslara aday olacağının haberini vermek isterim. Akdeniz mutfağının bu kadar ünü olduğu bir dönemde bu günlerde mutfağımızı somut bir ögeyle tanıtmak istiyoruz" dedi.