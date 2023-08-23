İtalya'da Tarihi Vasari Koridoru'na Vandalizm

İtalya'nın Floransa kentinde 16. yüzyılda İtalyan mimar Giorgio Vasari tarafından yapılan ve kendi adını taşıyan Vasari Koridoru'nun dış cephesine siyah sprey boyayla zarar verildi.

İtalyan basınındaki haberlere göre, Giorgio Vasari'nin 1565 yılında kenti yönetenlerin konut olarak kullandığı Pitti Sarayı'ndan kentin yönetim merkezi olan Vecchio Sarayı'na ulaşmasını sağlayan bir nevi gizli geçit olarak yaptığı tarihi Vasari Koridoru'nun dış cephesindeki kolonlar dün akşam kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi.

Koridorun, Ponte Vechhio ile Uffizi Galerisi arasındaki kalan bölümündeki sütunlarına, siyah sprey boyayla "Dks 1860" yazıldığı görüldü.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, "utanç verici" olarak nitelediği vandalizm eylemini kınarken, olayın aydınlatılması ve sorumluların uygun şekilde cezalandırılması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, bu tür eylemlerin sorumlularına "sıfır tolerans"la yaklaşacaklarını belirterek, "Vasari Koridoru'na ya da başka herhangi bir İtalyan anıtına zarar veren herkes, ulusal kimliğin sembollerine zarar vermiş demektir, buna göre cezalandırılmalıdırlar." ifadesini kullandı.

Bu arada, İtalyan Rainews24 kanalı da akşam saatlerinde verdiği haberinde, İtalyan jandarmasının (Carabinieri) olaya karışan 2 kişiyi tespit ettiği belirtildi.