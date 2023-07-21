İsveçli progresif metal grubu Soen, İstanbul'da konser verecek

İsveçli progresif metal grubu Soen, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Grup, "Atlantis Live" Avrupa turnesi kapsamında 3 Eylül'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Turnede grup üyelerine yaylılar ve geri vokaller eşlik edecek.

Mayıs 2010'da Martin Lopez, Steve Di Giorgio, Joel Ekelöf ve Kim Platbarzdis'in duyurduğu Soen, bugün dünyanın her yerinde progresif metal grubu olarak dinleniyor.

"Fraccion" adlı ilk şarkıları ile ekim 2010'da kariyerlerine başlayan topluluk, 2012'de "Cognitive" albümü, 2014'te "Tellurian" çalışmalarını dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

İsveçli grup, 2021'de yayımladığı "Imperial" albümünde 8 parçaya yer verdi ve bu albüm turnesi kapsamında da daha önce Türkiye'de İzmir, Ankara ve İstanbul'da konser verdi.