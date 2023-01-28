İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması Tokyo'da protesto edildi
Kültür Sanat Haberleri
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Tokyo'daki Müslüman toplum tarafından protesto edildi.
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması, Tokyo'daki Müslüman toplum tarafından protesto edildi.
İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına dünya genelinde tepkiler sürüyor.
Tokyo'da yaşayan Müslüman toplum temsilcileri, başkentin Roppongi bölgesinde buluştu.
Sakaue Çocuk Parkından hareket eden eylemciler tekbir sesleri getirerek, İsveç'in Tokyo Büyükelçiliği'ne yürüdü.
Japonca "Kur'an-ı Kerim'e hürmet gösterin" sloganının atıldığı gösteride bir genç Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.
Büyükelçilik binasının yer aldığı sokağa alınmayan göstericiler, sokağın giriş kısmına siyah çelenk bırakarak fotoğraf çekti.
Tokyo Bölge Emniyetinin geniş güvenlik önlemleri arasında düzenlenen gösteri olaysız sona erdi.