'İstiklal Sürüşü'nde motorcular Çankırı'ya ulaştı

ÇANKIRI - Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin taşındığı İstiklal Yolu'nda düzenlenen "İstiklal Sürüşü"nde motorcular, ikinci durağı olan Çankırı'ya ulaştı.

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosiklet sürücüleri "İstiklal Sürüşü" için İnebolu'dan yola çıktı. Yüzlerce motosiklet ekibiyle 5. düzenlenen sürüşe katılan motosikletliler, İnebolu- Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda Çankırı'ya ulaştı. Türkiye'nin çeşitli illerinden katılımcıların olduğu "İstiklal Sürüşü'nde" motorcular son durağı olan Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi için yola çıktı.

"Çok şükür bu senede Cumhuriyetin 100. Yılında 'İstiklal Sürüşümüzü' gerçekleştirdik"

Etabın ikinci ili olan Çankırı'da konuşan Motosiklet kulübü başkanı Fatih Peker, "Bu sene 5.'sini düzenlediğimiz, 'İstiklal Sürüşünün" Çankırı ayağındayız. Türkiye Cumhuriyetinin tek istiklal madalyalı ilçesi olan, İnebolu'dan tıpkı tarihte olduğu gibi sembolik cephanelerimizi aldık, demir atlarımıza bindik ve '5. İstiklal Sürüşünü' başlattık. Önce Küre dağlarını geçerek Kastamonu Merkez'e ulaştık. Oradan sancağı alıp Ilgaz dağlarında Derbent Şehitliğinde aynı tarihte kanı birliklerinin Kastamonu'dan Çankırı'ya cephaneleri teslim ettikleri Derbent Şehitliğinde, sayın vekillerimiz sancağı Çankırı'ya devretti. Şu anda Çankırı'dayız ve buradan Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne kadar sürüşü devam ettiriyoruz. İstiklal Sürüşü, toplamda 340 km'lik bir sürüş. Bizler İstiklal Yolunu bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Çok şükür bu senede Cumhuriyetin 100. Yılında İstikal Sürüşümüzü gerçekleştirdik. Çok mutluyuz, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Bu etkinliği, Ankara, Çankırı ve Kastamonu ekipleri birlikte organize etti ama Karabük, Sinop, Zonguldak ve İstanbul'dan da katılımcılar var. Daha tanımadığımız farklı şehirlerden de gelenler var. Ayrıca Jandarma ve Emniyet ekiplerinin yanı sıra kendi güvenlik birimimiz de var" dedi.