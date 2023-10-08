İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, dedesini anlattı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide dedesini anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehir ve Kitap" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte "Dedem Mehmet Akif" adlı söyleşi yapan Ersoy, katılımcılara dedesinin anılarını ve İstiklal Marşı'nı yazışı hakkında bilgiler aktardı.

Söyleşinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ersoy, kitap fuarlarına olan ilginin kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu ilginin gençlerin kitap okumaya verdiği önemi gösterdiğine işaret eden Ersoy, "Kitap bambaşka dosttur. Sizi gidemediğiniz yerlere götürür. Bilmediğiniz şeyleri anında öğrenirsiniz. Kitap okunmalı, kitabın kokusu insanların eline ve içine sinmeli." dedi.

" Akif'i çok araştırmak lazım"

Ersoy, katılımcıların, söyleşilerine alaka gösterdiğini vurgulayarak, insanların Mehmet Akif Ersoy hakkında daha çok şey öğrenmek istediklerini belirtti.

Dedesinin sevilmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Dedem sayesinde çok güzel insanlar tanıdım. Çok güzel yerlere gittim. Belki kendim gidemeyeceğim yerlerde güzel insanlarla oldum. O bakımdan çok mutluyum. Dedemin en çok hoşuma giden tarafı samimiyetidir. Samimi bir inanış, samimi bir dostluk. Her şeyi samimiyete bağlı. Allah'a olan bağlılığı, doğru bildiği yoldan vazgeçmemesi. Yani o kadar çok yönü var ki hangi birini söylesem öbürü eksik kalır. Akif'i çok araştırmak lazım."

Fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.