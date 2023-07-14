İSTE'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen anma etkinliğinde, Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destan vurgulandı. Rektör Prof. Dr. Tolga Depci, hain darbe girişiminin ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların bağımsızlığına kastettiğini belirtti. Etkinlikte müzik dinletisi de sunuldu.

İskenderun Teknik Üniversitesinde (İSTE) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitede bulunan Barbaros Hayrettin Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanın tarih boyunca anlatılacağını söyledi.

Hain darbe girişiminin, ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların bağımsızlığına kastettiğini belirten Depci, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, demokrasimize sahip çıkmış bir ve birlik olduğumuzu herkese göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiğini dik duruş milletimiz için önem arz etmiştir. Hiç şüphesiz ki hainler milletimizin üstün veraseti ve engin cesaretiyle mağlup olmuştur. 15 Temmuz'da, 6 Şubat'ta ve tarihimiz boyunca şehit olanlara Allahtan rahmet diliyorum, mekanları cennet makamları ali olsun."

Etkinlikte katılımcılara İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı ekibi müzik dinletisi sundu.

Programa, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Yıldırım, akademisyenler ve üniversite personeli katıldı.