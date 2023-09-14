İstanbul Valisi Yıldız Hamidiye Camii'ni ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilip yeniden hizmete açılan Yıldız Hamidiye Camii'ni ziyaret etti. Valimiz Davut Gül, temmuz ayında çıkan yangında zarar gören ve Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilerek yeniden hizmete açılan Beşiktaş Yıldız Hamidiye Camii'ni ziyaret ederek yapılan restorasyonla ilgili yetkililerden bilgi aldı.