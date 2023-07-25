İstanbul Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen oturumda, Halil İnalcık'ın tarihçiliği ve anısının ele alındığı etkinlikte, İnalcık'ın talebeleri ve akademisyenler konuşmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İnalcık'ın tarih çalışmalarının Türkiye'deki tarih çalışmalarına yön verdiğini vurguladı.

İstanbul Üniversitesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle "Vefatının 7. Yılında Şeyh-ül Müverrihin Halil İnalcık" oturumu düzenlendi.

İnalcık'ı anmak ve onun tarihçiliğini ele almak amacıyla İstanbul Üniversitesi Doktora Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliği, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz yönetti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, İnalcık'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunu olduğunu, her alanda öncü hocalardan dersler aldığını söyledi.

Ortaylı, dönemin üniversite tahsili yapan gençlerinin ilgili ve gayretli olduğuna işaret ederek, "Almanca ve Fransızcayı Ankara bozkırında öğrenmiştir. Sosyal alanlarda dil öğrenmek zaruridir, bu herkes için geçerlidir. Artık sadece uzmanlık alanındaki dili değil, farklı dilleri de öğrenmek gerekiyor." dedi.

Halil İnalcık'ın talebesi olmanın sıradan bir iş olmadığını da dile getiren Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onun talebesi olmak bir imtiyazdır. Onun yedi sene resmi olarak talebesi oldum. Halil Hoca'nın talebesinin hocasıyla ilişkisi müeddeptir. Onun talebeleriyle olan ilişkisi diğer hocalarınkine pek benzemez. Ara sıra talebelerini imtihan ederdi. Halil Hoca, lisan öğrenmeye pek mahirdi. 40'lı yaşlarının ortasında önce İngiltere'ye sonra ABD'ye gitti. Mesela 1974 yılında İtalyanca öğrendi. Hocalarına karşı pek bir hürmetliydi."

"Türkiye'deki tarih çalışmalarına yön verdi"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise Halil İnalcık'ın tarih çalışmalarında çok değerli eserler ortaya koyduğunu ifade etti.

Ak, İnalcık'ın tarih alanındaki yayınlarının Türkiye'deki tarih çalışmalarına yön verdiğinin altını çizerek, "Halil İnalcık Hocamız Osmanlı Devleti'nin pek çok devrini tarihi kaynaklara dayanarak ortaya koymuştur. Çalışmalarının merkezini oluşturan konu ise Fatih dönemidir. Hocamızın yaptığı güzel işlerden bir tanesi de İstanbul'a önem vermesidir. Ben sağlığında da bununla övündüğünü biliyorum. İstanbul'u bir İslam şehri olarak tanımlaması bile onun hassasiyetinin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Halil İnalcık'ın Osmanlı Dönemini her yönüyle bir medeniyet olarak tanımladığına vurgu yapan Ak, şunları kaydetti:

"İslam Ansiklopedisi'ndeki Türkler maddesi büyük bir maddedir. Bunun en fazla müracaat edilen kısmı Osmanlılar kısmıdır. Osmanlılar kısmının ne kadar özgün ve metodolojik olduğunu hemen görürsünüz. Halil Hoca'nın titizliği oraya da yansımıştır. O, seçtiği konular, konuları ele alış biçimi ve metodolojisiyle her yazısında bir ders verir. Bu vesileyle kendisini rahmetle yad ediyorum."

Oturumda ayrıca Prof. Dr. İdris Bostan ve Prof. Dr. Fatih Bayram da Halil İnalcık'ın tarihçi yönünü, tarih araştırmalarına yaptığı katkıyı anlattı.

Açık oturum konuşmalarının ardından Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Fatih Camisi Haziresi'ndeki kabri başında dualar edildi.