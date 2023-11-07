İstanbul'un tarihi simgesi Galata Kulesi'nin külahı restore ediliyor

İstanbul tarihinin simgesi olan Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmaları dron ile görüntülendi

İSTANBUL - Galata Kulesi 5 gün önce restore edilmeye başlandı. İstanbul'un simgesi kulenin külahındaki çalışmalar dron ile görüntülendi.

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Galata Kulesi'nin külahında 5 gün önce restorasyon çalışmaları başladı. Hız kesmeden devam eden çalışmalar sonucunda tarihin ve İstanbul'un simgesi kulenin daha güzel bir hal alacağı belirtildi. 1 Kasım tarihinde 8'inci katta bulunan "Seyir Terası" bölümünün restorasyon sebebiyle kapandığını, diğer katların ise ziyaretçilerini ağırlayabileceğini duyuruldu. Galata Kulesi'nin külahında yapılan restorasyon çalışmaları dron ile görüntülendi. Görüntülerden iskelelerin kurulduğu işçilerin de çalışmalara devam ettiği görülüyor.