İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi restorasyonun ardından ziyarete açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak. Kız Kulesi, 2 yıl aradan sonra anıt müze olarak ziyaret edilebilecek. Kategori: Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyonu yapılan İstanbul'un simge yapılarından Kız Kulesi 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığlığı'ndan yapılan açıklamada, "2. Mahmut dönemindeki orijinal haline sadık kalınarak restore edilen ve yapıya sonradan eklenen ve karakterine uygun olmayan eklentilerden arındırılan Kız Kulesi, 2 yıl aradan sonra 11 Mayıs'ta ziyarete açılacak. Böylece, bugüne kadar İstanbulluların İstanbul'dan izlediği Kız Kulesi, artık kuleden İstanbul'un doyasıya izlendiği bir anıt müze olarak yoluna devam edecek" denildi.

"İki yıl önce başlatılan çalışmalar sırasında Kız Kulesi'nin zaman içerisinde geçirdiği onarımlarda kullanılan beton ve çimento

ÖZGÜN HALİNE KAVUŞTURULDU…

DEPREME KARŞI TÜM ÖNLEMLER ALINDI

KIZ KULESİ'NİN HİKAYESİ IŞIKLARLA ANLATILACAK

"11 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açacak olan Kız Kulesi'nin İstanbul'da yeniden bir cazibe merkezi haline gelmesi de planlanıyor. Bu sebeple Kız Kulesi ve Galata Kulesi arasında şiirlere ve hikayelere konu olan aşkı anlatan eşsiz bir ışık ve ses gösterisi de tasarlandı. İlk gösteri Kız Kulesi'nin ziyarete açılacağı 11 Mayıs Perşembe akşamı, saat 21.00'de yapılacak ve her akşam aynı saatte tekrar edilecek. Öte yandan Kız Kulesi hakkında tarihsel tüm bilgilere, restorasyon çalışmalarında gerçekleştirilen imalatlar ve elde edilen verilerle ilgili tüm detaylı raporlara, Kız Kulesi'ne ait www.kizkulesi.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabilir"