İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttüler - Haberler

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İstanbul'un fethinin yıl dönümünde karadan temsili gemi yürüttüler

AA - Uğur Çiçek - Kültür Sanat
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kapsamında, çok sayıda vatandaşın katılımıyla geminin karadan yürütülmesi canlandırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kapsamında, çok sayıda vatandaşın katılımıyla geminin karadan yürütülmesi canlandırıldı.

İnegöl Ateş Karıncaları Derneği ve Ensar Vakfı İnegöl Şubesi üyeleri tarafından İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri için yaptırılan 10 metre uzunluğunda, 2,5 metre yüksekliğinde ve 6 ton ağırlığındaki gemi replikası, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na getirildi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi sırasında gemileri karadan yürütme emrinin canlandırıldığı etkinlikte çok sayıda vatandaş, tekerlekler üzerindeki temsili gemiyi, Tarihi İnegöl Mehteri'nin çaldığı marşlar eşliğinde yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Heykel Meydanı'na yürüttü.

İnegöl Ateş Karıncaları Derneği Başkanı Erman Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethi dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gayemiz tarihine, değerlerine bağlı, köklerinden esinlenmiş bir hakikati yakalayan toplumu inşa edebilmek, kaybettiğimiz değerleri yeniden icra edebilmek. Bu manada dernek olarak bu ruhu ve hakikati yakalayıp yollara düştük." ifadesini kullandı.

AA / Uğur Çiçek - Kültür Sanat

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