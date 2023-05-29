İstanbul'un Fethi'nin 570. Yılına Özel Saraçhane Parkında Fetih Kutlaması

Fatih Belediyesi, İstanbul'un Fethinin 570'inci yılına özel Saraçhane Parkı'nda, Fetih Kutlaması programını düzenledi. Saat 18.30'da başlayan program mehter konseriyle başladı. Programa katılanlar ellerinde Tük bayraklarıyla konsere coşkuyla eşlik etti. Ardından ve Ayasofya Hafızlar Topluluğu; Kuranı Kerim, ilahi, kasideler okudu. Programa AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

"EMANETE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Programa gelenlere seslenen Başkan M. Ergün Turan, "Ne kadar şükretsek azdır. Böyle kahraman bir ecdada sahibiz. Hamdolsun Rabbimize, bize bu aziz şehre hizmet etmeyi nasip etti. Bu büyük sorumluluğu sizlerin teveccühüyle üstlendik. Fatih'in evlatlarını, gençlerimizi Fatih'in emaneti olarak kabul ettik. ve inşallah bu emanete de gözümüz gibi bakmaya gayret ediyoruz. Şunu unutmayın 570 yıl önce bugün, fethin kahramanları bugün yaşadığımız, şu anda huzur içinde yaşadığımız bu toprakları kanlarıyla şehit bedenleriyle mühürlediler. Fatih Sultan Muhammet Han'ın cengaverliği kor bir demirken bilgelik suyuyla, irfan suyuyla buluştu. İşte o zaman bir çeliğe dönüştü. İstanbul'un yedi tepesi sıradan bir tepeyken Türk'ün estetiğiyle böyle biçimlendi. işte Süleymaniye'ydi. Türk'ün bu yüksek estetik yoluyla bugün inşa edilmiştir Bizans'ın köhne başkenti, yepyeni bir düşünceyle ve sadece düşünceyle değil, eserlerle değil, bir yaşam pratiğiyle zevkle dirildi tekrar" açıklamasını yaptı.

"FETHİN İSTANBUL'U OLARAK ANLADIĞIMIZ TEK YER SURİÇİ İSTANBUL'DUR YANİ FATİH'TİR"

Görüntü dökümü:

-Başkan Ergün konuşması