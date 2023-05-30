İstanbul'un fethi Kahramankazan'da kutlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen etkinlikle İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlandı. Programda öğrenciler şiirler okudu, marşlar söyledi, İstanbul'un fethini konu alan gösterilerini sundu. Ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona eren etkinliğe, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı.

İstanbul'un fethinin 570. yılı, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen bir programla kutlandı.

15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi Konferans Salonu'nda İbrahim Bitik İlkokulunca hazırlanan program, Fetih Suresi'nin okunmasıyla başladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, programda öğrencilere seslenerek, "Sevgili gençler, sizler hayallerinizin fatihi olmak istediğinizde sizi engellemeye çalışacakları, tıpkı 2. Mehmed gibi geride bırakıp onun gibi hayallerinizin arkasından koşacaksınız." dedi.

Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, marşlar söyledi, İstanbul'un fethini konu alan gösterilerini sundu. Öğrencilerin hazırladığı "Fetih Ruhu" konulu kısa filmin gösterildiği programda, tiyatro oyunu, mehter takımı ve İstanbul'un fethini anlatan müzikal gösteri yer aldı.

Program, ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Etkinliğe, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, veliler ve öğrenciler katıldı.