İstanbul'un Fethi Gebze'de Kutlandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Gebze Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliğince Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Gebze Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliğince Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çoban Mustafa Paşa Camii ve Külliyesi Uzman İmam Hatibi İrfan Tatlı'nın Kuran-ı Kerim tilaveti ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mehteran takımının konseriyle devam eden programda coşkulu anlar yaşandı.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok büyük komutan olduğunu söyledi.

İstanbul'un fethinin manevi değerinin büyük olduğuna değinen Özyiğit, "Bu sembolik değeri olan, bizim için manevi değeri büyük olan İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet Han'a nasip oluyor. Tarihimizdeki ana belirleyici devlet başkanlarından birisi. İşte biz bugün onu anıyoruz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner Fatih Sultan Mehmet'i gelecek kuşaklara en doğru şekilde aktarmanın kendilerinin görevi olduğuna değindi.

TÜGVA Gebze İlçe Temsilcisi Hamza Melih Malkoç, Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Poyrazoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Köksal Turan, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır, Gebze Ziraat Odası Başkanı Ayhan Pekşen, meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.