İstanbul'un Fethi Ayasofya Camii'nde Mevlit Programıyla Kutlandı
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İstanbul'un Fethinin 570. yıldönümü kapsamında Ayasofya Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve birçok vatandaş katıldı.
İSTANBUL'UN Fethinin 570. yıldönümü kapsamında Ayasofya Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve birçok vatandaş katıldı.
İstanbul'un Fethinin 570. yıldönümü Ayasofya Camii'nde düzenlenen mevlit programıyla kutlandı. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve birçok vatandaş katıldı. Öğle namazı öncesi İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ayasofya Camii'nde fetih duasını okudu. Vali Yerlikaya mevlit programından sonra vatandaşlarla birlikte öğlen namazını kıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat