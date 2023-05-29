İstanbul'un Fethi 570. Yılı Saraçhane Parkı'nda Kutlandı

Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İstanbul'un fethinin 570. yılı kutlandı. Mehter konseri ve konuşmaların yanı sıra Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve kasideler de okundu.

İstanbul'un fethinin 570. yılı, Fatih Belediyesi tarafından Saraçhane Parkı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mehter konseriyle başlayan etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı ile vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Turan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fatih Sultan Muhammed Han'ın cengaverliğinin kor bir demirken bilgelik ve irfan suyuyla buluşup çeliğe dönüştüğünü söyledi.

İstanbul'un yedi tepesi sıradanken Türk'ün estetiğiyle biçimlendiğini ifade eden Turan, "İşte Süleymaniye Türk'ün bu yüksek estetik ruhuyla bugün inşa edilmiştir. Bizans'ın köhne başkenti yepyeni bir düşünceyle ve sadece düşünceyle değil, sadece eserlerle değil, bir yaşam pratiğiyle zevkle dirildi. Şehir baştan başa inşa ve ihya edildi. Bütün gönül ve İstanbul, o tarihten bu zamana kadar bütün bir gönül coğrafyamızın başkentidir. Şehrimiz hiç bitmeyen enerjisiyle bütün bu dönemler içerisinde de inanç ve kültür merkezi olarak gelişimini sürdürmektedir." dedi.

"Motivasyonumuzu fetih ruhundan alıyoruz"

Turan, Fatih'e hizmet etmeyi bugünü inşa ve medeniyeti ihya etmek olarak gördüklerine dikkati çekerek, "Motivasyonumuzu ise demin anlatmaya çalıştığım fetih ruhundan alıyoruz. Arkadaşlarımızla beraber, her adımımızı ecdadın İstanbul'u fethederken içinde taşıdığı inanç, kararlılık ve azimle atmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin 28 Mayıs'taki seçimlerde tarihi anlara şahitlik ettiğini dile getiren Turan, İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünde ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında da beraberce bu meydanda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Etkinlikte, Ayasofya Hafızlar Topluluğu Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahiler ve kasideler okundu.