İstanbul Uluslararası Kontrbas Ustalık Sınıfı Öğrencileri Süreyya Operası'nda Sahne Alacak

İstanbul Uluslararası Kontrbas Ustalık Sınıfı öğrencileri, Süreyya Operası'nın sezon açılış konserinde sahne alacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Onur Özkaya'nın sanat danışmanı ve kurucu eğitmeni olduğu grup, 3 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak.

Konserde Claude Debussy, Fazıl Say, Johann Sebastian Bach, Elvis Presley, Metallica, Astor Piazzolla, Eric Satie, Tony Osborne, Glenn Miller, Scott Joplin, George Gershwin ve Danny Malando'nun eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirilecek.

Deniz Akgün, İrem Köse, Sena Büyükbaş, Beliz Canpulat, Mira Er, Doğan Doğangün, Emir Ünlüce, İlkan Aydoğmuş, Selin Eskici ve Orhan Mert Keser'in sahne alacağı konserde öğrencilere Özkaya ile Sırp piyanist Senka Simonovic de 3 eserde eşlik edecek.