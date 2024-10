İstanbul Turizm Fuarı açıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı, Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Turizm sektöründeki gelişmelerin ele alınacağı fuar, iki gün boyunca açık olacak. Turizm geleceğinin de tartışılacağı fuarda İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, "2024 yılı itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracağımızı taahhüt ettik. Turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya, otel yatırımlarından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar çok geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizle ekosistemin ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'den ve dünyadan 35 ülkeden 15 binin üzerinde turizm profesyoneli buluşturan fuarın ana sponsorluğunu Türkiye İş Bankası üstlendi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, turizmin; ülke ekonomisini ve sosyo-kültürel gelişimi besleyen büyük bir ekosistem belirterek, Türkiye'nin turizmdeki yüksek potansiyeline dikkat çekti.

İstanbul Turizm Fuarı'nda Türkiye ve dünyadaki turizm profesyonellerini bir araya getirerek yeni iş birliklerinin oluşmasına imkan sağlamak, aynı zamanda yeni ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılacağı geniş bir platform yaratmak hedefleniyor. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek seminer programları ile yeni girişimler ve vizyonlar sektör profesyonellerine sunulacak.

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılış töreni gerçekleşen fuara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dream Project CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Ataman, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Yaşık, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu katıldı.

'SEKTÖRÜN DÖNÜŞÜMÜNDE BERABER OLMAK ÜZERE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYORUZ'

Geçen yıl ülkemizin turizm gelirinin 55 milyar dolar olduğunu, turist sayısının ise 56,7 milyona yükselerek rekor seviyeye ulaştığını söyleyen Yılmaz, "Ülkemizin farklı bölgelerindeki potansiyel turistik destinasyonların gelişimine katkı sunacak çalışmaların planlanması, buna yönelik adımların atılması ve sektörü etkileyecek kurum ve kuruluşların birlikte hareket etmesi sektörün gelişimi ve dönüşümlere hızlı uyum sağlaması açısından çok önemli. Değişen dinamiklerle ihtiyaçları günden güne farklılaşan turizm sektörünün dönüşümünde beraber olmak, global rakipler karşısında sektöre güç katmak, sektörün sürdürülebilirliğine katkı sunmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'İLK TURİZM İHTİSAS ŞUBEMİZİ MART AYINDA AÇTIK'

Kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan İş Bankası'nın ilk yıllarından itibaren kalkınmada stratejik önemi olan sektörlere bütüncül bir yaklaşımla destek olduğunu, turizmin de bu yaklaşımla ele alındığını ifade eden Sezgin Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2024 yılı itibarıyla 2 yıllık süreçte turizm sektörüne 1 milyar dolar kaynak aktaracağımızı taahhüt ettik. Turizm sektörünün güçlü bir şekilde yanında olmaya, otel yatırımlarından renovasyonlarına, yeşil dönüşümden enerji kredilerine kadar çok geniş yelpazedeki ürün ve hizmetlerimizle ekosistemin ihtiyaçlarına dokunmaya devam ediyoruz. Sektör paydaşlarıyla aynı dili konuşmak, ekosistem paydaşlarını bir araya getirerek iş birlikleri geliştirmek gibi bir misyonla çalışmalarına başlamış olan Turizm İhtisas Birimimizi, Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyete geçirdik. Bununla beraber tarım ve girişimcilik alanlarında hizmet veren, sektör ihtiyaçlarına yönelik, gelenekselden farklı ihtisas şubelerimize turizmi de ekledik ve Türkiye'nin ilk Turizm İhtisas Şubesini Mart ayında Antalya'da hizmete sunduk. Turizme bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Uzun yıllardır Zeugma, Patara, Teos, Nysa, Kaman Kalehöyük, Stratonikeia antik kentlerinde yapılan kazı çalışmalarına verdiğimiz destek, Müzelerimiz, tarihi kültürel mirasımızı geleceğe taşımak için attığımız adımlar, bu yaklaşımımızın bir parçası. Ülkemizin geleceği için stratejik önem verdiğimiz turizme, gerek finansal çözümlerimizle, gerek ihtisaslaşmaya yönelik faaliyetlerimizle, tarihi mirasımızı ve doğayı korumak için gerçekleştirdiğimiz projelerle destek vermeyi sürdüreceğiz. "

'OTELLERDEN YÜZDE 100 DOLUYUZ CÜMLESİNİ DUYMAK BENİ MUTLU EDİYOR'

"Hedef dünyanın en büyük ilk 3 fuarından biri olmak" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul turizm denince çok güçlü bir yerde duruyor. Bir destinasyon olarak dünya başkenti bir şehir. İstanbul kültür, turizm, ticaret ve insani açıdan akla gelen her unsurda başkentlik kavramını yerleştirebileceğiniz bir pozisyonda. İstanbul'u ziyaret eden turist sayısının da hızla yükseliyor olması bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Gelişmek ve güncel gereksinimler önemli ama bu şehrin muhafızlığını yapmak daha önemli. Bu anlayışla İstanbul'un marka değerini her yıl yukarı artıracağımıza eminim. Sadece sayıya değil nitelik ve katma değere odaklanan bir turizm stratejisinin sektörün bütün temsilcilerinin bahsediyor olması çok kıymetli. Özellikle dijital adımların İstanbul'da güçlü bir şekilde atıldığını görmekteyim. İstanbul'da yapılan tarihin ve çevrenin iyileştirilmesi, doğaya verilen önem, 'İBB Miras' gibi bir markanın yaratılıyor olması gibi çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bende iyi bir turizm gözlemcisiyim. Son dönemde yüzde 100 doluyuz cümlesini bütün otellerden duyar olmak beni çok fazla mutlu ediyor. Umarım daha da yukarıya bilinçli bir şekilde bu anlayış taşınır ve doğru bir fiyat politikasıyla, misafir ağırlama stratejisiyle gelen her turisti 360 derece kentten faydalanabilir hale getirmesini sağlayacak adımlar atılır" açıklamalarında bulundu.