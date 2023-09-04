İstanbul Tiyatro Festivali'nde Onur Ödülü Mehmet Birkiye'ye verildi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 27. İstanbul Tiyatro Festivali'nin Onur Ödülü, ünlü oyuncu Mehmet Birkiye'ye takdim edildi. Festival, 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve 20 tiyatro, performans ve dans gösterisine ev sahipliği yapacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 27. kez düzenlenecek "İstanbul Tiyatro Festivali"nin "Onur Ödülü", ünlü oyuncu Mehmet Birkiye'ye takdim edildi.

Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş sponsorluğunda 25 Ekim-25 Kasım'da seyirciyle buluşacak festivalin basın toplantısı ve ödül töreni, The Marmara Taksim'de gerçekleştirildi.

İstanbul Tiyatro Festivali Programlama ve Operasyon Yöneticisi Handan Uzal Dündar ile Programlama ve Operasyon Koordinatörü Gizem Aktepe'nin sunduğu toplantıda konuşan İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Festivalde bir yandan ülkemizdeki yeni üretimleri desteklerken bir yandan da dünya sahnelerindeki yeni yaklaşımlara programımızda yer veriyor, sahne sanatlarının geleceğini yönlendiren isimleri izleyicilerimizle buluşturuyoruz." dedi.

Eczacıbaşı, İKSV'nin sanat üretimini desteklemeyi her zaman öncelikli hedefleri arasına aldığını vurgulayarak, "Bu amaçla 2022'de kaynak geliştirme çalışmaları yürütmüş ve İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu'nu oluşturmuştuk. Bu yıl, bu fon aracılığıyla tüm festivallerimizde genç sanatçıların üretimlerine katkıda bulunmamız mümkün oldu." ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından Eczacıbaşı, festivale destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerini sundu.

Festivalin "Onur Ödülü" ise tiyatro oyuncusu ve yönetmen Mehmet Birkiye'ye verildi.

Ödül takdiminde konuşan Birkiye, bir tiyatrocu olarak bu ödülü almaktan mutluluk duyduğunu kaydetti ve "1997'den bu yana bu ödülün verildiği ustalara bakınca yüreğimi saran tebessümü saklamam mümkün değil. Özellikle de 1997'de bu ödülü alan hocam Yıldız Kenter'i düşündükçe." şeklinde konuştu.

Bu yıl 20 oyun sergilenecek

"27. İstanbul Tiyatro Festivali", Pina Bausch'un başyapıtı "Cafe Müller" oyunu ile açılışını yapacak.

Festival kapsamında izleyiciler bir ay boyunca şehrin farklı mekanlarında, günümüz tiyatrosuna damgasını vuran 20 tiyatro, performans ve dans gösterisi izleme fırsatı bulacak.