İstanbul Sokaklarında Şarkılarla Müzik Şöleni

Şarkıcı Zinnure Alsancak, 8 yıldır İstanbul'un işlek sokaklarında ve Marmaray duraklarında İstanbullulara "açık hava konserleri" tadında dinleti sunuyor.

Sanatsever bir ailenin kızı olarak İzmir'de doğan Alsancak, küçük yaşlarından itibaren müzikten hiç kopmadı. Okul öncesi öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra müziğe olan tutkusunu daha profesyonelce sunma kararı alan Alsancak farklı mekanlarda sahne almaya başladı.

Alsancak, İstanbul sokaklarında, metro istasyonlarında milyonlarca İstanbulluya arabeskten, popa, Türk Sanat Müziği'nden alternatif rocka, müzik şöleni sunuyor. Akşam saatlerinde evine yetişme telaşı yaşayan Marmaray'ın yorgun yolcularının koşuşturmasına Alsancak'ın şarkıları eşlik ediyor. İstasyonda yankılanan melodiyi duyan bazı yolcular kısa bir mola veriyor, Alsancak'a eşlik ediyor, şarkı istiyor.

Sosyal medyada da büyük ilgi gören Alsancak, müzik yolculuğunu AA muhabirine anlattı.

"İstanbul dışında da tanıyorlar"

Alsancak, 5 yaşından beri şarkı söylediğini ve müziğin her zaman hayatının merkezinde olduğunu belirtti.

Öğretmenlik eğitimi aldığını ve mesleğe adım attıktan sonra bir karar değişikliğine gittiğini belirten Alsancak, "Çok ayrı bir eğitime sahibim. Okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. Fakat otuz yaşımdan sonra sahne almaya başladım. 8 yıldır ekmeğimi müzikten kazanıyorum." dedi.

İç mekanlardaki müzik anlayışını çok beğenmediği için sokaklarda işini yaptığını anlatan Alsancak, karşılaştığı tepkilerin büyük çoğunluğunun olumlu olduğunu dile getirdi.

"Birbirine sarılıp ağlayanlar, dans edenler, benimle dertleşenler oluyor"

Alsancak, insanların müziğe ilgisinin de yüksek olduğunu söyleyerek, şunları belirtti:

"Toplumla halkla çok yakın bir şekilde bir kucaklaşma söz konusu. Şu an bütün İstanbul hatta İstanbul dışına çıkınca bile tanıyorlar beni çünkü her gün milyonlarca insan Marmaray kullanıyor. Çok güzel şeyler yaşıyoruz. Birbirine sarılanlar, dans edenler, ağlayanlar oluyor. Ben gözüm kapalı şarkı okurken gelip bana sarılanlar oluyor beni öpenler oluyor. Çok yoğun bir duygu akışı var. Bu akışı kaybetmek istemiyorum.

Bir de hüzünlü tayfa var tabii. Arabesk tayfamız bizim olmazsa olmaz, hüzünden, dertten, kederden beslenen. Yerlerde oturup dakikalarca arabesk isteyen oluyor. Kırmamaya çalışıyorum, istekleri seslendiriyorum. Tabii okurken ben de dertsizken dert sahibi oluyorum."

Alsancak, kadın olduğu için avantajlı olduğunu ve en büyük desteği yine hemcinslerinden aldığını vurgulayarak, "Bana çiçek atanların yüzde 90'ı kadın. Maddi olarak destekleyenlerin de yine çoğu kadın. Benim için gurur verici. Mesela bastonuyla yürümekte zorlanan bir teyze yanıma gelip 5 lira veriyor. Bu gözlerimi dolduruyor. Onların kalplerine dokunabiliyorsam ben doğru yoldayım demektir." diye konuştu.

Durak durak gezen de var, nakdi olmayıp meyve veren sevenlerim de var"

Sesiyle her gün yüzbinlerce insanın kalbine girmeye çalıştığını söyleyen Alsancak, gördüğü ilginin kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

Özellikle sosyal medya üzerinden nerede şarkı seslendireceğinin çok sorulduğunu aktaran Alsancak, "Durak durak gezen sevenlerimiz var. Sağ olsunlar. Ama bir şekilde buluyorlar. O durakta, istasyonda buluyorlar. İki gün önce bir ablamız pazar arabasıyla beni dinlemeye geldi. Oturdu üzerinde nakit kalmamış, yarım saat dinledi. Çok severek dinlediğini fark ettim. Giderken pazar arabasından domates, salatalık, elma çıkardı. Sol tarafıma bir baktım iki tane de simit koymuşlar. Öyle bir kucaklama ki beni aileden biri olarak görüyorlar. İnşallah katlanarak artar bu sevgi seli." ifadesini kullandı.

Alsancak, kendisine Marmaray'da şarkılarını seslendirme fırsatı verdiği için TCDD'ye de teşekkürlerini iletti.

"Güzel bir gün sonu yaşatıyor"

Gün sonu yorgunluğunu atmak için neredeyse her gün Zinnure Alsancak'ın olduğu durağa geldiğini ve uzun süre ayrılmadığını belirten hemşire Nurcan Ünaldı, "Günün stresini müzik dinleyerek atlatıyoruz. Zinnure Hanım'ın da sesi çok güzel harika. Sürekli dinlemeye geliyoruz." diye konuştu.

Alsancak'ı sık sık dinlemeye gelen gençlerden Nisanur Kolcu da "Yarım saattir bekliyoruz. Bizi kırmadı istek şarkımızı seslendirdi. Huzur verici bir sesi var. Çok güzel bir tonu var." dedi.

Alsancak'ın sıkı takipçilerinden Hediye Taşkıran,"Sesini çok beğeniyorum, severek dinliyorum. Sosyal medyadan da kendisini çok iyi takip ediyorum. Söylediği şarkılar içten, duygusal. İnsanın yüreğine kadar inebiliyor. Onu çok güzel yerlerde görmek istiyoruz. İçten biri." sözlerine yer verdi.