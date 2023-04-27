İstanbul Sinema Müzesinin detaylı restorasyon çalışması tamamlandı

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Sinema Müzesinin detaylı restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yaklaşık 200 yıllık tarihi binada yer alan İstanbul Sinema Müzesi, detaylı restorasyon çalışmalarıyla özüne döndürüldü. Üç koleksiyoner ve iki enstitü ile oluşturulan 130 parça eşsiz eserin sergilendiği müze, dünyanın en iyi üç sinema müzesinden biri sayılıyor" ifadelerini kullandı.