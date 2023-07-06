İstanbul Sinema Evi'nde Temel Sinema Eğitimi Atölyesi Başlıyor

İstanbul Sinema Evi (İSE) bünyesinde gerçekleştirilecek olan Temel Sinema Eğitimi atölyesine başvurular başladı. Atölye, 12 hafta sürecek teorik ve pratik eğitimlerin ardından kısa film çekimi ile tamamlanacak. Eğitimde senaryo yazımı, yönetmenlik, yapımcılık, montaj ve kurgu gibi konular ele alınacak.

İstanbul Sinema Evi (İSE) bünyesinde yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler'in gerçekleştireceği "Temel Sinema Eğitimi" atölyesine müracaatlar başladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, atölye, 12 hafta teorik ve pratik eğitimden sonra kısa film çekimi ile tamamlanacak.

Çevrim içi yapılacak eğitim müfredatında "senaryon nedir", "yönetmen kimdir", "yapımcı ne iş yapar", "montaj ile kurgu neden aynı şey değildir", "festival süreçleri nasıl yönetilir" gibi sorulara cevap aranacak.

Haftada bir gün 2 saat ders yapılması planlanan eğitim sonunda katılımcıların hazırladığı senaryolardan biri seçilerek set kurulacak ve kısa film çekilecek.

Başvurular, 11 Temmuz'a kadar İSE'nin sosyal medya hesaplarından veya "istanbulsinemaevi@gmail.com" adresinden yapılabilir.

Atölyeye ilişkin açıklamada görüşlerine yer verilen Abdulhamit Güler, şunları kaydetti:

"Teoriye de pratiğe de önem veriyoruz. Sinemanın fikri altyapısının üzerinde ilerleyecek uygulama alanına işaret ediyoruz. Bununla beraber ne teoriye boğacağız, ne sadece uygulamada kalacağız. Temel olarak sağlam bir zemin inşa edeceğiz. Her atölyenin ürünle tamamlanması gerekir. Bunun için eğitim sonunda kısa film çekeceğiz. Baştan sona bir kısa film sürecinin nasıl işlediği görülmüş olacak."