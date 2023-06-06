Istanbul Publishing Fellowship Program başladı

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen Istanbul Publishing Fellowship Program, yayıncıları buluşturuyor. Programın ilk günü gala yemeğiyle tamamlandı ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen "Istanbul Publishing Fellowship Program" (IPF) yayıncıları buluşturuyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle İstanbul Valiliği himayesinde düzenlenen programın ilk günü gala yemeğiyle tamamlandı.

Etkinlikte TBYM tarafından IPF'ye katkılarından ötürü Anadolu Ajansı adına Kültür Sanat Haberleri Editörü Bünyamin Yılmaz'a, Albayrak Grubu adına Fatih Emre Tuğrul'a, DEKMEB adına Mustafa Al'a, Basın Yayın Birliği adına Mustafa Karagüllüoğlu'na, İTO adına Mehmet Akif Develioğlu'na, Üsküdar Belediyesi adına Mesut Meyveci'ye, Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı adına Cemil Hakan Kılıç'a ve Rami Kütüphanesi adına Kütüphane Müdürü Ali Çelik'e plaket takdim edildi.

Gece, 2023'ün odak ülkesi olan Özbekistan'ın geleneksel müzik dinletisiyle son buldu.

Etkinlik hakkında

8. Istanbul Publishing Fellowship Program, Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya, dünyanın dört bir köşesinden yayıncıları ağırlıyor.

İstanbul'u yayımcılık dünyasında bir marka haline getirip dünyanın önemli telif pazarlarından birisi yapmayı hedefleyen programa bu yıl 214'ü fiziki, 196'sı çevrim içi olmak üzere 66 ülkeden 410 yayıncı katılıyor.

Programda, 2023'ün odak ülkesi olan Özbekistan'la ilgili özel oturumlar düzenlenirken, müzik gösterimi ve halk dansları gibi etkinlikler de yapılacak.

Özbekistan'ın bu yıl en çok yayıncı gönderdiği IPF, 8 Haziran'a kadar devam edecek.