İstanbul Opera Festivali'nde La Traviata sahnelendi

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan 'La Travıata' operası dün akşam Akm'de sahnelendi. Aşkı için büyük acılar çeken ve fedakarlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını anlatan eser, sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışladı. Temsil, Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan, İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi.

Koreografisi Özge Ay'a ait eserde orkestra şefi Raoul Grüneis yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Maurizio Preziosi yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu solistlere eşlik edecek.