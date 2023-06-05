İstanbul Modern'in yeni sinema salonu açılıyor

İstanbul Modern'in Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasındaki sinema salonu, açılışını "Unutma Biçimleri" adlı programla yapacak. 156 kişilik 4K destekli son teknoloji dijital gösterim sistemi ve gümüş perdesiyle yüksek kaliteli izleme deneyimi sunan sinema salonunda, Türkiye'de ilk kez gösterilecek 11 film yer alacak.

İstanbul Modern'in Renzo Piano imzasını taşıyan yeni müze binasındaki sinema salonu, açılışını "Unutma Biçimleri" adlı programla yapacak.

İstanbul Modern'den yapılan açıklamaya göre, 8-18 Haziran'da düzenlenecek 11 filmlik program, adını yönetmen Burak Çevik'in dünya prömiyerini 73. Berlin Film Festivali'nde gerçekleştiren yeni filmi "Unutma Biçimleri"nden alıyor.

Çevik'in filmi, Türkiye'de ilk kez İstanbul Modern Sinema'da gösterilecek.

Yeni sinema salonu, 156 kişilik 4K destekli son teknoloji dijital gösterim sistemi ve gümüş perdesiyle yüksek kaliteli izleme deneyimi sunuyor.

Çevik'in filminin yanı sıra seçkide Türkiye'de ilk kez gösterilen 8 film yer alıyor. Seçkide öne çıkanlar arasında Cafer Panahi'nin son filmi "Ayı Yok", Laura Poitras'ın Venedik Film Festivali'nde "Altın Aslan"ı kazanan "Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri" bulunuyor.

Program kapsamında "Unutma Biçimleri" 17 Haziran'da, "Ayı Yok" ve "Anhell69" 10 Haziran'da, "Hayatın Tüm Acıları ve Güzellikleri", "Taştan Kaplumbağa" ile "Sonsuz Sır" 8 Haziran'da, "Sisi & Ben" 16 Haziran'da, "Plan 75" 17 Haziran'da, "Seul'a Dönüş" 15 Haziran'da, "Denizanasının Yüzü" 11 Haziran'da ve "Üzgünüm Yoldaş" 15 Haziran'da izleyicilerinin beğenisine sunulacak.