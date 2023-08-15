İstanbul Metropol Resmi Dev Tablo Olarak Yapılıyor

Artvizyon Gallery tarafından organize edilen bu büyük projede, İstanbul'un panoramik bir resmi 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval üzerine resmediliyor. Sanatçı Alev Özas tarafından gerçekleştirilen bu çalışma Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapacak.

Panoramik bir İstanbul metropol resmi olacak bu yağlı boya tablo, 2.90 metre yüksekliğinde ve 50 metre uzunluğunda tek parça tuval üzerine resmediliyor.

Artvizyon Gallery tarafından organize edilen bu büyük projenin alt yapı çalışmalarına sanatçı 9 Temmuz 2023'de start verdi. 100 günde yapılması planlanan bu resim için İstanbul Ataşehir Watergarden AVM'de kurulan dev platform üzerine gerilen tek parça tuval üzerinde sanatçı resmini sosyal medyanın ve halkın gözü önünde canlı olarak resmedecek.

Bu dev tablonun tuval üzerindeki tasarım çizim çalışmaları ise yaklaşık 1 yıl dürdü.Bu büyük projeyi organize eden Artvizyon Gallery, Guinness Rekorlar Kitabı'na " 100 günde tek parça tuval üzerine yüksekliği 3 metre boyu 50 metre dünyada yapılmış en büyük yağlı boya metropol resmi" kategorisinde rekor tescili için başvurdu.

Alev Özas 'istanbul' resimleri ile tanınan bir ressam. Eserleri çok sayıda ulusal ve uluslararası sanatseverin koleksiyonlarında yer alıyor. İstanbul'da Artvizyon Gallery'nin sanatçısı olarak resim yapan sanatçı, yaklaşık 14 yıl Devrim Erbil'in baş asistanlığını yaptıktan sonra tek başına resim çalışmalarını günümüzde de sürdürüyor.

Sanatçı kendi atölyesinde özel olarak hazırlanmış bir makara sistemi ile bu dev tek parça tuval üzerine resminin eskizini ve tasarımını bir yıllık bir çalışmayla çizdi. Oldukça riskli olan bu çalışmayı bir yıl boyunca aralıksız sürdüren sanatçı, şimdi de İstanbul Watergarden AVM Nostalji Sokağı içinde hazırlanan dev platform üzerine bu tek parça tuval olarak gerilen resim üzerinde çalışmalarına 9 Temmuz 2023 itibariyle start verdi. 29 Ekim 2023 öncesi 100 günde tamamlanması hedeflenen Alev Özas'ın yağlı boya dev İstanbul tablosunun resim çalışması halkın, sosyal medyanın ve basının gözü önünde canlı olarak gerçekleştirilecek.

ALEV ÖZAS KİMDİR

Alev Özas, sanat kariyerini İstanbul'un resimlerini yapmaya adamış ünlü bir ressam. Şimdiye kadar çeşitli boyutlarda yüzlerce panoramik İstanbul resimleri yapmış olan sanatçı, hayatında ilk kez böylesi dev boyutta bir resme imza atacak. Alev Özas'ın, soyut ekspresif figüratif tarzda tual üzerine yağlı boya olarak yapacağı bu peyzaj resim, Guinness Rekorlar Kitabı'na gireceK. Picasso'nun büyüklüğü ile bilinen ve bombalanan Quernica şehrini resmettiği yağlı boya tablosu bile 3.49 metre yüksekliğinde ve 7.76 metre uzunluğunda. Sanatçı tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak yapılacak bu resim 100 gün sonra düzenlenecek bir müzayedede açık artırmayla satılacak.