İstanbul Kültür Yolu Festivali Başladı

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Beyoğlu'ndaki sergileri gezdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 15'inci durağı olan İstanbul Kültür Yolu Festivali 27 Eylül itibarıyla başladı. Dokuz gün sürecek festivalde müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar birçok alanda etkinlikler yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bugün eşi Pervin Ersoy'la birlikte İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Beyoğlu'nda sanatseverlerle buluşan sergileri gezdi.

Ersoy, ilk olarak Taksim Camii'nde bulunan Nuri Pakdil ve Kudüs Sergisi'ni gezdi. 20 farklı tablonun Kudüs'ü anlattığı sergiyi dikkatle inceleyen Ersoy, tablolar hakkında sergi küratörü Fetullah Bingül'den bilgi aldı. Esroy'un ikinci durağı Atlas Sineması'nda sergilenen 'James Cameron'ın Sanatı Sergisi oldu. James Cameron'ın menejeri Avatar Alliance Foundation, Genel Direktörü MariaAlliance, Kreatif direktörü Kim Butts, sergi hakkında Bakan Ersoy'a bilgi verdi.

'İLK KEZ TÜRKİYE'DE HAYATA GEÇİRİLEN ÖZEL BİR DİJİTAL BÖLÜM DE YER ALIYOR'

Uzun bir süredir sergi için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen İstanbul Sinema Müzesi Direktörü Emre Oskay, "Dünyanın çeşitli yerlerinde sergilenen bu sergide ilk kez Türkiye'de hayata geçirilen özel bir dijital bölüm de yer alıyor. Bu bölüm, dahi yönetmenin yaratıcı dünyasının içine adım atıyor ve onun hayal gücüyle bütünleşen benzersiz bir deneyim sunuyor" dedi. Altı ay boyunca açık kalacak sergi, yönetmenin kişisel arşivinden daha önce hiç gün yüzüne çıkmamış eserlerin de aralarında bulunduğu 300'ün üzerinde orijinal çalışmayı sanatseverlerle buluşturuyor. Çizimler, kostümler, film objeleri, fotoğraflar ve 3D teknolojilerin yer aldığı koleksiyon, Terminator, Aliens, Titanic ve Avatar gibi unutulmaz filmlerin yaratım sürecine ışık tutuyor. 'James Cameron Sanatı' sergisi; Gözlerin Açıkken Rüya Görmek, İnsan-Makine, Bilinmeyeni Keşfetmek, Titanic: Zaman Yolculuğu, Yaratıklar: İnsanlar ve Uzaylılar ve Serbest Bırakılmış Dünyalar başlıkları altında kurgulanan altı tematik bölümden oluşuyor.

Ersoy, daha sonra Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi'nde sergilenen Eskizden Piksele Human Edition Sergisi'ni ziyaret etti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un son durağı ise Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan Steve McCurry: The Haunted Eye Sergisi oldu.

Sergi mekanlarına yürüyerek giden Bakan Ersoy, Beyoğlu esnafıyla da sohbet etti.