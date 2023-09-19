İstanbul Komedi Festivali 5 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında başlıyor

BKM Organizasyonu tarafından düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali, mizahın yerli ve yabancı usta isimlerini bir araya getirerek komediseverlerle buluşacak. Geçen yıl 33 gün süren festival, 30 ayrı mekanda 200'den fazla etkinlikle 100 bin izleyiciye ulaşmıştı. Festivalin programı yakın zamanda açıklanacak.

BKM Organizasyonu ile bu yıl altıncı kez düzenlenecek "İstanbul Komedi Festivali", 5 Kasım-3 Aralık tarihlerinde komediseverlerle buluşacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, mizahın yerli ve yabancı usta isimlerinin katıldığı festival, geçen yıl 33 gün boyunca şehrin farklı noktalarındaki 30 ayrı mekanda, 200'den fazla etkinlikte, 666 sanatçıyı sahnede ağırlarken, yaklaşık 100 bin izleyiciye ulaştı.

Biletleri satışa çıkan ve Maksimum Kart ana sponsorluğunda düzenlenen festivalin programı yakın zamanda açıklanacak.