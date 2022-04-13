İstanbul Kent Festivali başlıyor

R&B ve pop müzik dünyasının son dönemdeki en önemli isimlerinden biri olan ve ülkemizde de ciddi bir hayran kitlesine sahip Jason Derulo, 25 Mayıs tarihinde 'İstanbul Kent Festivali'nde sahne almak üzere ülkemize geliyor.

Ödüllü şarkıcı/söz yazarı Jason Derulo, beş kez platin plak kazanan "Whatcha Say" ile dünya çapında 200 milyondan fazla plak sattığından beri, durdurulamaz bir ikonik hit serisine imza attı ve müziğin en büyük öncüleriyle işbirliği yaptı. Asıl adı Jason Joel Desrouleaux olan 1989 Florida doğumlu sanatçı, soyadının okunuşu 'Derulo' olduğu için de sahne ismini böyle kullanmaktadır.

25 Mayıs'ta Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek olan İstanbul Kent Festivali saat 17.00'de kapılarını açacak.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat