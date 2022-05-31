THY Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, kabin ekipleriyle etkinlikte buluştu Açıklaması - Haberler

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü etkinlikleri kapsamında kabin ekipleriyle bir araya geldi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Ekip Terminali'nde düzenlenen etkinliğe THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı (Uçuş İşletme) Mehmet Kadaifçiler ve Kabin Hizmetleri Başkanı Özlem Öncel de katıldı.

Ekip terminalinde 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü'nün anlam ve önemine ilişkin çeşitli etkinlikler yapıldı. Kabin ekiplerinden oluşan orkestra, gün boyunca eğlenceli melodiler eşliğinde sergilediği müzik dinletisi ile görevleri öncesinde uçuş ve kabin ekiplerine keyifli anlar yaşattı.

"Tarihi rekora doğru uçuyoruz"

Etkinlikte kabin memurlarına hitap eden Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü'nü kutladı.

Kabin memurlarına zor günlerde şirketleri için sergiledikleri çaba ve misafirlerini ağırlarken gösterdikleri tebessüm için teşekkür eden Bolat, "Sizler de fark ediyorsunuz, pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz. Her biri ayrı bir enerjiyle çalışan uçuş ekiplerimize rekora uçmamızda sağlayacakları katkılardan son derece eminiz. Bugün birlikte çalıştığımız gibi gelecekte ulaşacağımız başarılı sonuçları da birlikte kutlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Tüm uçuşlarınızda sağlık ve emniyet diliyorum, iyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Kabin ekipleriyle yakından ilgilenen Bolat ile Ekşi, fotoğraf çekimi sonrasında görevlerinde yüksek performans gösteren kabin ekiplerine hediyeler takdim ederek, uçuşlarına çiçeklerle uğurladı.