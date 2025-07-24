İstanbul Festivali'nde "Rüya Gibi Bir Gece" Yaşanacak

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Değerli Basın Mensubu,

Bu yıl 25'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) 12 Ağustos akşamı İstanbul Festivali kapsamında "Rüya Gibi Bir Gece" vadediyor.

Bu çerçevede 28 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de MÜYORBİR Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Şeşen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel ile gecede sahne alacak sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek basın toplantısında sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla

PROGRAM

Tarih : 28 Temmuz 2025, Pazartesi

Yer : Festival Park Yenikapı, İstanbul Festivali Genç Sahne

Saat :

16.30 – 17.00 Karşılama

17.00 – 17.30 Basın Toplantısı

17.30 – 18.00 Keşif Gezisi

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