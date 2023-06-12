İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan 'Tangopera Müzikali'

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Beyoğlu'nda eski bir hanın ve renkli kiracılarının zamana meydan okuyan hikayelerini, 'Tangopera Müzikali' ile izleyicilerin beğenisine sunacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Beyoğlu'nda eski bir hanın ve renkli kiracılarının zamana meydan okuyan hikayelerini, "Tangopera Müzikali" ile izleyicilerin beğenisine sunacak.

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 16-18 Haziran'da sahnelenecek müzikal, Beyoğlu'ndaki eski bir handa dostluk, vefa ve bağlılık üzerine bir hikayeyi anlatıyor.

Ragıp Ertuğrul ve Gökay Genç'in kaleme aldığı müzikali, Elif Erdal yönetiyor. Müziklerine, Burhan ve Gökhan Şeşen kardeşlerin imza attığı gösterinin, dekor ve kostüm tasarımı Şirin Dağtekin Yenen'e, ışık tasarımı Akın Yılmaz'a, koreografisi Filiz Dursunoğlu'na, dramaturjisi ise Günay Ertekin'e ait.

Müzikalde, Yıldırım Gücük (Turgut Bey), Ahenk Demir (Madam Ani), Kemal Topal (Hüseyin Efendi), Sevinç Erol (Şadıman Hanım), Murat Yatman (Ulvi Paşabey), İrem Alnıaçık (Hale), Evren Akyürek (Kenan), Ferhat Işıktaş (Pedro), Ecem Alpay (Belgin), Kemal Aydın Sezgin (Fikret), Ceren Narinoğlu (Funda Aşkın), Burhan Yıldız (Asım), Mustafa Çirkin (Aloş) ve Ege Sezer (Hakan) rolünde yer alıyor.

Aynı zamanda 20'yi aşkın dansçının da yer aldığı müzikalde, orkestrayı şef Rahim Ozan Demir yönetiyor.