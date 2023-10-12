İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 'Çağrılmadan Gelen' adlı oyun sahnelenecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda, Maurice Maeterlinck'in yazdığı 'Çağrılmadan Gelen' adlı oyun seyirciyle buluşacak. Oyunun yönetmenliğini Lale Ertiş Gençtürk üstlenirken, oyunda birçok başarılı oyuncu yer alacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda, "Çağrılmadan Gelen" adlı oyun ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Maurice Maeterlinck'in yazdığı, Memet Fuat'ın Türkçe'ye çevirdiği, Lale Ertiş Gençtürk'ün yönettiği "Çağrılmadan Gelen", yarın saat 20.00'de Garibaldi Salon 2'de sahnelenecek.

Müzik düzenlemesini İlhan Kavaklıpınar ve kukla tasarımını Burcu Tansı Kavaklıpınar'ın yaptığı, Hakan Sivlim, Abdulhamit Mutlu, Vehbi Akıntürk, Erdem Bilgi, Burcu Tansı Kavaklıpınar, Tuğçe Pelin Şartekin, Begüm Mısırlı, Özlem Karataş, Tuğçe Gürler, Seda Gün, Onur Hanpa'nın rol aldığı oyunun dekor, kostüm ve kukla kostüm tasarımı Nur Sinem Mete, ışık tasarımı Önder Ay, koreografi düzeni Tuğçe Tuna'ya ait.