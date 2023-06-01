İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin 'Falstaff' Operası Sezonun Son Gösterisiyle Sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, bir insanlık komedyası olan 'Falstaff' operası, sezonun son gösterisiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi. William Shakespeare'in 'Windsor'un Şen Kadınları' ve 'IV. Henry' oyunlarından uyarlanarak hazırlanan Giuseppe Verdi'nin en önemli eserlerinden 'Falstaff' operası, 31 Mayıs Çarşamba akşamı AKM'de sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahnelediği, bir insanlık komedyası olan 'Falstaff' operası, sezonun son gösterisiyle Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ) sahnelendi.

William Shakespeare'in 'Windsor'un Şen Kadınları' ve 'IV. Henry' oyunlarından uyarlanarak hazırlanan Giuseppe Verdi'nin en önemli eserlerinden 'Falstaff' operası, 31 Mayıs Çarşamba akşamı AKM'de sanatseverlerle buluştu. Sezonun son oyununda da seyircinin beğenisini toplayan eserin librettosu Arrigo Boito'ya ait. Orkestrası'nı Tolga Atalay Ün'ün yönettiği, İtalyanca seslendirilen eserin rejisörü Renato Bonajuto. Operanın dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait. Eserin koro şefi ise Paolo Villa.

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